W Pusanie w Korei Południowej osiem kobiet urodzonych w latach 1950–1956 stworzyło zespół trot Moon-o-seong Trot Girls i wydało debiutancki utwór „Story of Moon-o-seong”. Piosenka opowiada o ich doświadczeniach życia i pracy w nadmorskich wioskach rybackich we wschodniej części miasta, informuje Korea Herald.

Piosenka o pięciu miejscowościach

Nazwa Moon-o-seong łączy pięć miejscowości w Ilgwang-eup w powiecie Gijang we wschodnim Pusanie: Mundong, Munseo, Munsang, Munjung i Munha. W tekście debiutanckiej piosenki wspomniano morze, wodorosty i kelp, a także radości i trudności życia w wioskach rybackich.

Członkinie zespołu uczestniczyły w pisaniu słów utworu, a muzykę stworzył kompozytor Cho Tae-jun. Większość kobiet przez całe życie mieszkała w tej okolicy i pracowała na farmach uprawiających zieloną cebulę w Gijang. Jedna z uczestniczek, Noh Young-ae, przez około 40 lat była haenyeo — tradycyjną koreańską kobietą-nurkiem.

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Od poezji do sceny

Początkowo inicjatywa była częścią projektu Ministerstwa Oceanów i Rybołówstwa dotyczącego ożywienia wiosek rybackich. Pomysł polegał na zachęceniu starszych mieszkańców do pisania poezji. Organizatorzy zauważyli jednak, że starsze uczestniczki mogły śpiewać karaoke przez pięć–sześć godzin, po czym zorganizowano dla nich zajęcia z trotu. Z czasem doprowadziło to do utworzenia zespołu.

W teledysku do debiutanckiej piosenki sześć członkiń w jednakowych czarnych sukienkach wykonuje synchroniczną choreografię w formacie znanym z K-popu. Proces przygotowań do debiutu — lekcje śpiewu, tańca i nagranie albumu — publikowano na koncie Instagram projektu rozwoju społeczności Mundong. Według publikacji komitet organizacyjny pracuje również nad filmem dokumentalnym o historii kobiet z Moon-o-seong, którego centralną częścią ma być droga zespołu do debiutu.

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