W Chinach policjanci i lokalni pasterze uratowali ponad 400 owiec, które ugrzęzły w błocie w pobliżu rzeki Manas w powiecie Shawan w Sinciang-Ujgurskim Regionie Autonomicznym. Poinformował o tym ECNS, powołując się na lokalne władze.

Stado ugrzęzło w pobliżu rzeki

Lokalny pasterz zwrócił się do posterunku policji w miejscowości Sidaohezi, który należy do Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Shawan. Poinformował, że jego stado utknęło na błotnistym obszarze przy rzece, gdy zwierzęta piły wodę w pobliżu obszaru Shabei.

Według lokalnych władz owce przestraszyły się, ruszyły w kierunku płytkiej wody i ugrzęzły w błocie, nie mogąc wydostać się o własnych siłach.

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Operacja ratunkowa trwała ponad dwie godziny

Policjanci przybyli na miejsce z linami i innym sprzętem. Po ocenie terenu weszli do lodowatej wody sięgającej im do łydek, aby uwolnić zwierzęta.

Lokalni pasterze dołączyli do akcji po otrzymaniu informacji o incydencie. Łącznie w ratowaniu uczestniczyło ponad 20 osób. Poruszali się w błotnistej wodzie i wyciągali owce pojedynczo. Po ponad dwóch godzinach pracy wszystkie zwierzęta bezpiecznie sprowadzono na brzeg.

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