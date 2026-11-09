В Китае спасли более 400 овец, застрявших в грязи — ECNS

В Китае полицейские и местные пастухи спасли более 400 овец, застрявших в грязи возле реки Манас в уезде Шавань Синьцзян-Уйғурского автономного района. Об этом сообщает ECNS со ссылкой на местные власти.

Отара застряла у реки

Местный пастух обратился в полицейский участок поселка Сидаохэцзы, который входит в Бюро общественной безопасности Шаваня. Он сообщил, что его отара застряла на грязном участке возле реки, когда животные пили воду неподалеку от района Шабэй.

По данным местных властей, овцы испугались, бросились на мелководье и увязли в грязи, не сумев выбраться самостоятельно.

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Спасательная операция длилась более двух часов

Полицейские прибыли на место с веревками и другим оборудованием. Оценив местность, они вошли в ледяную воду глубиной до икр, чтобы освободить животных.

После сообщения об инциденте к операции присоединились местные пастухи. Всего в спасении участвовали более 20 человек. Они передвигались по грязной воде и вытаскивали овец по одной. После более чем двух часов работы всех животных безопасно вернули на берег.

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