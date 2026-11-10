澳大利亚城市伊普斯维奇的变更委员会将评估市议会提出的恢复选区方案，即每个选区由一名议员代表。昆士兰州地方政府部长安·莱希表示，她已根据2009年《地方政府法》将市议会提出的选举模式交由独立评估，澳大利亚广播公司新闻报道。

居民支持

9月，伊普斯维奇市议会一致投票支持提出申请，要求审查现行每个选区由两名议员代表的制度。在公众咨询期间，812名受访者中有53%支持恢复每个选区由一名议员代表的制度。

目前，该市分为四个选区，每个选区选出两名议员。这一模式是在市议会于2018年因腐败丑闻被解散后实施的。一份建议采用多议员制度的报告指出，此前的单议员选区助长了“十个小城镇”的做法，而非关注整个伊普斯维奇的需求。

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市议会的论据

伊普斯维奇市长特蕾莎·哈丁表示，自2018年以来，立法已发生重大变化。特别是，所有议会的自由裁量资金上限被设定为费率基数的0.01%。她表示，每名伊普斯维奇议员每年可以自行分配2.6万澳元，有关此类支出的信息每月都会公布。

哈丁还表示，同一选区有两名代表会导致居民感到困惑，并在处理诉求时造成工作重复。市议会将向变更委员会提交意见书，并附上咨询结果。市议会此前于2022年提出的恢复单议员选区申请被驳回。

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