Иран показал подземный ракетный комплекс — Jerusalem Post

Иран заявил о новом подземном ракетном комплексе, где якобы размещены баллистические и крылатые ракеты, а также пусковые установки. Кадры объекта во вторник распространило иранское агентство Tasnim, сообщает Jerusalem Post. Независимо подтвердить расположение комплекса, его состояние или то, что он является новым, невозможно.

Заявления командования

Объект посетили начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Али Абдоллахи и командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Маджид Мусави. По данным Rudaw, Абдоллахи заявил, что новейшие ракеты удивят противников своим воздействием на поле боя.

По данным Iran International, он также заявил о возможном ответе за пределами Ближнего Востока в случае нового нападения на Иран. По его словам, если противник сделает еще один шаг против Ирана, ответ Тегерана выйдет за пределы региона.

Ракеты и мобильные пусковые установки

Аналитики, изучавшие опубликованные Ираном изображения, предположили, что в комплексе могли находиться ракеты средней дальности Fattah-1. На кадрах также были заметны отдельно выставленные маневрирующие аппараты повторного входа в атмосферу, а также ракеты с ускорителями и боеголовками. Эксперт Таль Инбар отметил, что среди показанного вооружения был маневрирующий аппарат повторного входа для иранской ракеты «Хейбар-Шекан», а также более старые ракеты с коническими головными частями.

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В комплексе, согласно описанию издания, также показали коммерческие грузовики, приспособленные для перевозки ракет. Ракету можно скрыть в кузове, а для запуска поднять в вертикальное положение.

Производство под землей

Представитель КСИР бригадный генерал Хоссейн Мохебби в воскресенье заявил, что Иран перенес производство ракет и беспилотников в подземные комплексы. По его словам, КСИР создает не только подземные хранилища, но и «города по производству ракет».

Jerusalem Post отмечает, что спутниковые снимки, изученные Reuters в феврале 2026 года, указывали на ремонт Ираном ракетных баз, поврежденных во время конфликта с Израилем в 2025 году. На снимках также фиксировались работы по укреплению или маскировке чувствительных военных и ядерных объектов.

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