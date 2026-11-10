Iran pokazał podziemny kompleks rakietowy — Jerusalem Post

Iran poinformował o nowym podziemnym kompleksie rakietowym, w którym rzekomo znajdują się rakiety balistyczne i manewrujące oraz wyrzutnie. Nagrania obiektu we wtorek rozpowszechniła irańska agencja Tasnim, informuje Jerusalem Post. Nie jest możliwe niezależne potwierdzenie lokalizacji kompleksu, jego stanu ani tego, czy jest on nowy.

Oświadczenia dowództwa

Obiekt odwiedzili szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Iranu generał dywizji Ali Abdollahi oraz dowódca Sił Powietrzno-Kosmicznych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej generał brygady Majid Mousavi. Według Rudaw Abdollahi powiedział, że najnowsze rakiety zaskoczą przeciwników swoim wpływem na polu walki.

Według Iran International mówił on także o możliwej odpowiedzi poza Bliskim Wschodem w przypadku nowego ataku na Iran. Według jego słów, jeśli przeciwnik podejmie kolejny krok przeciwko Iranowi, odpowiedź Teheranu wyjdzie poza region.

Rakiety i mobilne wyrzutnie

Analitycy, którzy badali opublikowane przez Iran zdjęcia, zasugerowali, że w kompleksie mogły znajdować się rakiety średniego zasięgu Fattah-1. Na nagraniach widoczne były także osobno prezentowane manewrujące pojazdy powrotne do atmosfery, a także rakiety z przyspieszaczami i głowicami bojowymi. Ekspert Tal Inbar zaznaczył, że wśród pokazanego uzbrojenia znajdował się manewrujący pojazd powrotny do atmosfery dla irańskiej rakiety Kheibar Shekan, a także starsze rakiety ze stożkowymi częściami głowicowymi.

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W kompleksie, według opisu publikacji, pokazano także komercyjne ciężarówki przystosowane do przewożenia rakiet. Rakietę można ukryć w skrzyni ładunkowej, a do startu podnieść ją do pozycji pionowej.

Produkcja pod ziemią

Rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, generał brygady Hossein Mohebbi, oświadczył w niedzielę, że Iran przeniósł produkcję rakiet i dronów do podziemnych kompleksów. Według niego Korpus tworzy nie tylko podziemne magazyny, lecz także „miasta produkcji rakiet”.

Jerusalem Post zauważa, że zdjęcia satelitarne analizowane przez Reuters w lutym 2026 roku wskazywały, iż Iran naprawiał bazy rakietowe uszkodzone podczas konfliktu z Izraelem w 2025 roku. Na zdjęciach odnotowano także prace mające na celu wzmocnienie lub zamaskowanie wrażliwych obiektów wojskowych i jądrowych.

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