Adobe i Google integrują Acrobat z Gmailem i Drive — Engadget

Adobe i Google ogłosiły rozszerzenie partnerstwa podczas konferencji Adobe Max w Miami. W ramach współpracy Acrobat otrzyma głębszą integrację z Google Drive i Gmailem, a do usługi obsługi dokumentów PDF zostaną dodane modele sztucznej inteligencji Google.

Edycja PDF przez Acrobat

Jak informuje Engadget, w podglądzie plików pojawi się opcja edycji przez Acrobat. Firmy nazywają to bezpośrednim połączeniem między swoimi produktami, które ma uprościć wprowadzanie zmian w dokumentach PDF.

Jednocześnie w Acrobat zostaną zintegrowane modele AI Google. Według firm pomogą one użytkownikom edytować PDF-y w formacie konwersacyjnym, rozumieć informacje w dokumentach oraz szybciej tworzyć prezentacje, życiorysy i raporty.

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Gemini, wyszukiwanie i Firefly

Użytkownicy będą mogli także otwierać Acrobat bezpośrednio z okna czatu Gemini. W przyszłości taka możliwość ma pojawić się również w trybie AI Mode w wyszukiwarce Google.

Adobe poinformowało, że planuje rozszerzyć współpracę z produktami Google na inne usługi. Subskrybenci mogą już korzystać z szeregu modeli AI Google w Photoshopie, Express i Premiere, a w najbliższych miesiącach proces ten ma zostać uproszczony. Osobno Adobe zamierza zintegrować swoje produkty z Google DeepMind na potrzeby kreatywnej edycji. Według firmy zewnętrzni deweloperzy już badają dostosowanie modelu obrazowego Google do Photoshopa, aby umożliwić niemal natychmiastowe wprowadzanie zmian.

Podczas konferencji Adobe poinformowało również o rozszerzeniu możliwości asystenta Firefly w produktach Creative Cloud. Firefly ma zyskać zdolność wykonywania zadań wieloetapowych. Ponadto w mobilnej aplikacji Premiere uruchomiono asystenta AI do edycji wideo za pomocą poleceń w języku naturalnym w ramach prywatnego dostępu wstępnego.

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