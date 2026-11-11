Adobe и Google интегрируют Acrobat с Gmail и Drive — Engadget

Adobe и Google объявили о расширении партнерства на конференции Adobe Max в Майами. В рамках сотрудничества Acrobat получит более глубокую интеграцию с Google Drive и Gmail, а модели искусственного интеллекта Google добавят в сервис для работы с PDF-документами.

Редактирование PDF через Acrobat

Как сообщает Engadget, в предварительном просмотре файлов появится опция редактирования через Acrobat. Компании называют это прямой связью между своими продуктами, которая должна упростить внесение изменений в PDF-документы.

Одновременно в Acrobat интегрируют модели ИИ Google. По заявлению компаний, они будут помогать пользователям редактировать PDF в разговорном формате, понимать информацию в документах и быстрее создавать презентации, резюме и отчеты.

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Gemini, поиск и Firefly

Пользователи также смогут открывать Acrobat непосредственно из окна чата Gemini. В дальнейшем такая возможность должна появиться и в режиме AI Mode в поиске Google.

Adobe сообщила, что планирует распространить взаимодействие с продуктами Google и на другие сервисы. Подписчики уже могут использовать ряд моделей ИИ Google в Photoshop, Express и Premiere, а в ближайшие месяцы этот процесс должны упростить. Отдельно Adobe намерена интегрировать свои продукты с Google DeepMind для творческого редактирования. По данным компании, сторонние разработчики уже изучают настройку модели изображений Google для Photoshop, чтобы обеспечить почти мгновенное внесение изменений.

На конференции Adobe также сообщила о расширении возможностей ассистента Firefly в продуктах Creative Cloud. Firefly должен получить способность выполнять многоэтапные задачи. Кроме того, в мобильном приложении Premiere в рамках частного предварительного доступа запустили ИИ-ассистента для редактирования видео командами на естественном языке.

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