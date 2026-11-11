Израильские военные и пограничная полиция демонтировали четыре поселенческих форпоста на Западном берегу. По данным Jerusalem Post, операции продолжались в течение двух дней и были направлены против объектов, которые армия Израиля назвала незаконными.

Демонтаж форпостов

Военные заявили, что демонтировали сооружения, возведенные в нарушение режима закрытой военной зоны. Операции проходили вблизи палестинских деревень Бурка, Вади-Рахим и Джалуд. Силовики убрали с территорий несколько автомобилей, палатки и временные конструкции.

В Армии обороны Израиля также сообщили, что эти форпосты не имели базовой инфраструктуры и надлежащих условий для проживания. По утверждению военных, из этих мест неоднократно происходили случаи насилия и незаконной деятельности.

Столкновения возле Бурки

Во время ночной операции в понедельник возле Бурки израильские участники беспорядков, по сообщению армии, перекрыли дорогу горящими шинами, камнями и полосами с шипами. Два автомобиля сил безопасности получили повреждения.

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Военные также заявили, что участники беспорядков бросали камни в силовиков и намеренно устраивали пожары возле деревни. После этого подразделения расчистили блокировки и, по данным армии, восстановили порядок в районе. Трое граждан Израиля были задержаны и переданы в полицейский участок Биньямин для допроса. Криминалисты полиции Иудеи и Самарии под охраной военных собирали доказательства, документировали обстоятельства и опрашивали свидетелей в рамках расследования.

Гибель подростка во время другой операции

Отдельно во вторник Министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели 14-летнего палестинца на окраине Бурки возле Наблуса во время операции израильских военных. Еще двое подростков получили ранения. Армия Израиля заявила, что ее бойцы заметили нескольких людей, которые, по ее версии, намеревались бросать камни в автотрассу, которой пользуются израильские автомобили, после чего открыли огонь.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что проверило данные о 331 погибшем палестинце в результате действий израильских поселенцев или вооруженных сил, а также о 26 погибших израильтянах в результате действий палестинцев с начала 2025 года до конца сентября 2026 года.

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