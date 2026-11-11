Izraelscy wojskowi i policja graniczna zdemontowali cztery posterunki osadnicze na Zachodnim Brzegu. Według Jerusalem Post operacje trwały dwa dni i były wymierzone w obiekty, które armia Izraela określiła jako nielegalne.

Demontaż posterunków

Wojsko oświadczyło, że zdemontowało konstrukcje wzniesione z naruszeniem reżimu zamkniętej strefy wojskowej. Operacje odbywały się w pobliżu palestyńskich wsi Burka, Wadi Rahim i Dżalud. Służby usunęły z tych terenów kilka samochodów, namioty i tymczasowe konstrukcje.

Siły Obronne Izraela poinformowały również, że posterunki te nie miały podstawowej infrastruktury ani odpowiednich warunków do życia. Według wojska z tych miejsc wielokrotnie dochodziło do aktów przemocy i nielegalnej działalności.

Starcia w pobliżu Burki

Podczas nocnej operacji w poniedziałek w pobliżu Burki izraelscy uczestnicy zamieszek, według armii, zablokowali drogę płonącymi oponami, kamieniami i pasami z kolcami. Uszkodzone zostały dwa pojazdy sił bezpieczeństwa.

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Wojsko oświadczyło również, że uczestnicy zamieszek rzucali kamieniami w funkcjonariuszy i celowo wzniecali pożary w pobliżu wsi. Następnie jednostki usunęły blokady i, według armii, przywróciły porządek w okolicy. Trzech obywateli Izraela zatrzymano i przekazano na komisariat w Binjaminie w celu przesłuchania. Kryminalistycy policji Judei i Samarii, pod ochroną wojska, zbierali dowody, dokumentowali okoliczności i przesłuchiwali świadków w ramach śledztwa.

Śmierć nastolatka podczas innej operacji

Osobno we wtorek palestyńskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 14-letniego Palestyńczyka na obrzeżach Burki w pobliżu Nablusu podczas operacji izraelskiego wojska. Dwóch innych nastolatków zostało rannych. Armia Izraela oświadczyła, że jej żołnierze zauważyli kilka osób, które, według jej wersji, zamierzały rzucać kamieniami w trasę, z której korzystają izraelskie samochody, po czym otworzyli ogień.

Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej poinformowało, że zweryfikowało dane dotyczące 331 zabitych Palestyńczyków w wyniku działań izraelskich osadników lub sił zbrojnych, a także 26 zabitych Izraelczyków w wyniku działań Palestyńczyków, od początku 2025 roku do końca września 2026 roku.

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