Армія Ізраїлю демонтувала чотири форпости на Західному березі — Jerusalem Post

Ізраїльські військові та прикордонна поліція демонтували чотири поселенські форпости на Західному березі. За даними Jerusalem Post, операції тривали протягом двох днів і були спрямовані проти об’єктів, які армія Ізраїлю назвала незаконними.

Демонтаж форпостів

Військові заявили, що демонтували споруди, зведені всупереч режиму закритої військової зони. Операції відбувалися поблизу палестинських сіл Бурка, Ваді-Рахім і Джалуд. Силовики прибрали з територій кілька автомобілів, намети та тимчасові конструкції.

В Армії оборони Ізраїлю також повідомили, що ці форпости не мали базової інфраструктури та належних умов для проживання. За твердженням військових, із цих місць неодноразово відбувалися випадки насильства та незаконної діяльності.

Сутички біля Бурки

Під час нічної операції в понеділок поблизу Бурки ізраїльські учасники заворушень, за повідомленням армії, перекрили дорогу палаючими шинами, камінням і шипованими смугами. Два автомобілі сил безпеки зазнали пошкоджень.

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Військові також заявили, що учасники заворушень кидали каміння в силовиків і навмисно влаштовували пожежі поблизу села. Після цього підрозділи розчистили блокування та, за даними армії, відновили порядок у районі. Трьох громадян Ізраїлю затримали й передали до поліцейського відділку Біньямін для допиту. Криміналісти поліції Юдеї та Самарії під охороною військових збирали докази, документували обставини та опитували свідків у межах розслідування.

Загибель підлітка під час іншої операції

Окремо у вівторок Міністерство охорони здоров’я Палестини повідомило про загибель 14-річного палестинця на околиці Бурки поблизу Наблуса під час операції ізраїльських військових. Ще двоє підлітків дістали поранення. Армія Ізраїлю заявила, що її бійці помітили кількох людей, які, за її версією, мали намір кидати каміння в автотрасу, якою користуються ізраїльські автомобілі, після чого відкрили вогонь.

Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомило, що перевірило дані про 331 загиблого палестинця внаслідок дій ізраїльських поселенців або збройних сил, а також про 26 загиблих ізраїльтян унаслідок дій палестинців від початку 2025 року до кінця вересня 2026 року.

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