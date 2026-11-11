以色列军队拆除约旦河西岸四处前哨站——《耶路撒冷邮报》

以色列军方和边境警察拆除了约旦河西岸四处定居点前哨站。据《耶路撒冷邮报》报道，行动持续了两天，针对的是以色列军方称为非法的设施。

拆除前哨站

军方表示，其拆除了违反封闭军事区规定建造的设施。行动在巴勒斯坦村庄布尔卡、瓦迪拉希姆和贾卢德附近进行。安全部队从这些地点移走了数辆汽车、帐篷和临时建筑。

以色列国防军还表示，这些前哨站缺乏基本基础设施和适宜的居住条件。军方称，这些地点多次发生暴力事件和非法活动。

布尔卡附近的冲突

据军方消息，在周一布尔卡附近的一次夜间行动中，以色列骚乱参与者用燃烧的轮胎、石块和钉刺带封锁了一条道路。两辆安全部队车辆受损。

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军方还表示，骚乱参与者向安全人员投掷石块，并故意在村庄附近纵火。此后，部队清除了封锁，据军方称恢复了该地区的秩序。三名以色列公民被拘留并移交本雅明警察局接受讯问。犹太和撒马利亚警察局的法证人员在军方保护下收集证据、记录情况并询问证人，作为调查的一部分。

另一场行动中一名少年死亡

另据报道，巴勒斯坦卫生部周二称，在以色列军方行动期间，一名14岁的巴勒斯坦人在纳布卢斯附近布尔卡郊区死亡。另有两名少年受伤。以色列军方表示，其士兵发现数人，据其说法，这些人意图向以色列车辆使用的一条公路投掷石块，随后士兵开火。

联合国人道主义事务协调厅表示，其核实了从2025年初至2026年9月底期间的数据：331名巴勒斯坦人因以色列定居者或武装部队的行动死亡，另有26名以色列人因巴勒斯坦人的行动死亡。

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