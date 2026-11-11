Adobe 和 Google 将 Acrobat 与 Gmail 和 Drive 集成——Engadget

Adobe 和 Google 在迈阿密举行的 Adobe Max 大会上宣布扩大合作伙伴关系。作为合作的一部分，Acrobat 将获得与 Google Drive 和 Gmail 更深入的集成，Google 的人工智能模型也将被添加到 PDF 文档服务中。

通过 Acrobat 编辑 PDF

据Engadget 报道，文件预览中将出现通过 Acrobat 编辑的选项。两家公司称，这是其产品之间的直接连接，旨在简化对 PDF 文档的修改。

与此同时，Google 的 AI 模型将被集成到 Acrobat 中。两家公司表示，这些模型将帮助用户以对话式方式编辑 PDF、理解文档中的信息，并更快地创建演示文稿、简历和报告。

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Gemini、搜索和 Firefly

用户还将能够直接从 Gemini 聊天窗口打开 Acrobat。未来，这项功能预计也将出现在 Google 搜索的 AI Mode 模式中。

Adobe 表示，计划将与 Google 产品的互动扩展到其他服务。订阅用户已经可以在 Photoshop、Express 和 Premiere 中使用多款 Google AI 模型，未来几个月这一过程预计将得到简化。此外，Adobe 打算将其产品与 Google DeepMind 集成，用于创意编辑。该公司称，第三方开发者已经在研究为 Photoshop 调整 Google 的图像模型，以实现近乎即时的修改。

Adobe 还在大会上宣布，将扩展 Creative Cloud 产品中 Firefly 助手的功能。Firefly 将获得执行多步骤任务的能力。此外，Premiere 移动应用已在私密预览访问范围内推出 AI 助手，可通过自然语言命令编辑视频。

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