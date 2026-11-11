Patrol Tymczasowych Sił ONZ w Libanie (UNIFIL) wieczorem 10 listopada znalazł się pod ostrzałem w pobliżu Wadi Jilu na południu Libanu. Według Anadolu Agency, podczas rutynowego patrolu w kierunku sił pokojowych oddano około tuzina strzałów.

Siły pokojowe odpowiedziały ogniem

UNIFIL poinformowało, że siły pokojowe zauważyły błysk wystrzału i odpowiedziały ogniem. Następnie strzelanina ustała. Żaden z żołnierzy sił pokojowych nie odniósł obrażeń w wyniku incydentu.

Misja oświadczyła, że umyślne ataki na siły pokojowe stanowią naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1701 oraz międzynarodowego prawa humanitarnego. UNIFIL wezwało władze Libanu do szybkiego zbadania incydentu, ustalenia odpowiedzialnych i pociągnięcia ich do odpowiedzialności.

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Mandat misji wygasa z końcem roku

Incydent miał miejsce w obliczu obaw o możliwą lukę w bezpieczeństwie na południu Libanu po wygaśnięciu mandatu UNIFIL pod koniec 2026 roku. W sierpniu 2025 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ po raz ostatni przedłużyła mandat misji do 31 grudnia 2026 roku; następnie w 2027 roku zaplanowano stopniowe i bezpieczne wycofanie sił pokojowych.

UNIFIL jest rozmieszczony na południu Libanu od 1978 roku. Po wojnie w 2006 roku mandat misji rozszerzono: monitoruje ona zaprzestanie działań wojennych, pomaga armii libańskiej w rozmieszczaniu się na południu kraju, zgłasza naruszenia oraz utrzymuje łączność ze stroną libańską i izraelską.

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