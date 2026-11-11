W Izraelu Arabska Wspólna Lista oświadczyła, że będzie dążyć do odsunięcia od władzy pełniącego obowiązki premiera Binjamina Netanjahu po jego przemówieniu przeciwko partiom arabskim w Knesecie, informuje Anadolu Agency.

Reakcja partii arabskich

Netanjahu oskarżył Arabską Wspólną Listę i Zjednoczoną Listę Arabską o dążenie do zniszczenia Izraela. W oświadczeniu Arabska Wspólna Lista poinformowała, że Netanjahu znajduje się w stanie całkowitej histerii, a jego wystąpienie zawierało szaleństwo, podżeganie, rasizm i nienawiść.

Blok oświadczył również, że będzie działać zgodnie z żądaniem swoich wyborców, aby odsunąć Netanjahu, przewodniczącego Knesetu i rząd. Lider Zjednoczonej Listy Arabskiej Mansur Abbas także potępił wystąpienie Netanjahu. Na antenie Channel 12 powiedział, że był zszokowany wykorzystaniem oficjalnego wydarzenia do podżegania przeciwko arabskim obywatelom Izraela i fabrykowania oskarżeń przeciwko nim.

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Negocjacje w sprawie nowego rządu

Oświadczenia padły podczas negocjacji w sprawie utworzenia rządu, które prowadzi lider partii Yashar Gadi Eisenkot po wyborach z 27 października, które nie przyniosły jednoznacznego rezultatu. Jego blok czterech partii ma 48 miejsc w 120-osobowym Knesecie, podczas gdy obóz Netanjahu ma 53. Arabska Wspólna Lista i Zjednoczona Lista Arabska mają łącznie 19 mandatów.

Prezydent Icchak Herzog w niedzielę oficjalnie powierzył Eisenkotowi misję utworzenia rządu. Ma na to 28 dni, z możliwością przedłużenia terminu o kolejne 14 dni. Przeciwnicy Netanjahu zgadzają się co do potrzeby zakończenia jego rządów, lecz różnią się w kwestii składu przyszłego rządu i współpracy z partiami arabskimi.

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