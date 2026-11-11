据阿纳多卢通讯社报道，在以色列，阿拉伯联合名单表示，在代总理本雅明·内塔尼亚胡在议会发表针对阿拉伯政党的讲话后，将推动将其赶下台。

阿拉伯政党的反应

内塔尼亚胡指责阿拉伯联合名单和联合阿拉伯名单企图摧毁以色列。阿拉伯联合名单在一份声明中表示，内塔尼亚胡正处于完全歇斯底里的状态，他的讲话包含疯狂、煽动、种族主义和仇恨。

该联盟还表示，将根据其选民的要求采取行动，罢免内塔尼亚胡、议会议长和政府。联合阿拉伯名单领导人曼苏尔·阿巴斯也谴责了内塔尼亚胡的讲话。他在Channel 12节目中表示，对于利用一场官方活动煽动反对以色列阿拉伯公民并捏造针对他们的指控，他感到震惊。

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新政府谈判

上述声明是在Yashar党领导人加迪·艾森科特就组建政府进行谈判期间发表的，此前10月27日举行的选举未产生明确结果。他领导的四党联盟在120席的议会中拥有48席，而内塔尼亚胡阵营拥有53席。阿拉伯联合名单和联合阿拉伯名单合计拥有19个席位。

总统艾萨克·赫尔佐格于周日正式授权艾森科特组建政府。为此分配了28天时间，并可再延长14天。内塔尼亚胡的反对者一致认为有必要结束其统治，但在未来政府的组成以及与阿拉伯政党的合作问题上存在分歧。

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