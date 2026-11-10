伊朗展示地下导弹设施——《耶路撒冷邮报》

伊朗宣布建成一座新的地下导弹设施，据称其中部署了弹道导弹、巡航导弹以及发射装置。伊朗塔斯尼姆通讯社周二发布了该设施的画面，《耶路撒冷邮报》报道。该设施的位置、状态以及是否为新建设施均无法得到独立证实。

指挥部声明

伊朗武装部队总参谋长阿里·阿卜杜拉希少将，以及伊斯兰革命卫队航空航天部队司令马吉德·穆萨维准将参观了该设施。据Rudaw报道，阿卜杜拉希表示，最新导弹将在战场上的影响力令对手感到意外。

据Iran International报道，他还表示，若伊朗再次遭到袭击，可能作出超出中东范围的回应。他说，如果对手再对伊朗采取一步行动，德黑兰的回应将超出该地区。

导弹与机动发射装置

研究伊朗公布图像的分析人士推测，该设施内可能有Fattah-1中程导弹。画面中还可见单独展示的机动再入飞行器，以及带有助推器和弹头的导弹。专家塔尔·因巴尔指出，展示的武器中包括伊朗“海巴尔-谢坎”导弹的机动再入飞行器，以及采用锥形头部的较旧导弹。

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根据该媒体的描述，设施内还展示了经改装用于运输导弹的商用卡车。导弹可隐藏在货厢内，并在发射时竖起至垂直位置。

地下生产

伊斯兰革命卫队发言人侯赛因·莫赫比准将在周日表示，伊朗已将导弹和无人机生产转移至地下设施。他说，伊斯兰革命卫队不仅建设地下储存设施，还建设“导弹生产城市”。

《耶路撒冷邮报》指出，路透社于2026年2月研究的卫星图像显示，伊朗正在修复2025年与以色列冲突期间受损的导弹基地。图像还记录了加固或伪装敏感军事和核设施的工作。

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