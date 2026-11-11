Prokuratura Okręgowa Nowego Tajpej na Tajwanie zwolniła za kaucją kandydatkę Tajwańskiej Partii Ludowej do Rady Miasta Taoyuan, Zhou Xiaoyun. Była ona przesłuchiwana w sprawie domniemanej ingerencji Chin w wybory, informuje Taipei Times.

Kaucja i ograniczenia

Zhou zwolniono za kaucją w wysokości 500 tys. dolarów tajwańskich, czyli około 15 214 dolarów amerykańskich. Zakazano jej również opuszczania Tajwanu i objęto ją nadzorem.

Śledztwo dotyczy możliwych naruszeń Ustawy o przeciwdziałaniu infiltracji, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o rachunkowości przedsiębiorstw, a także innych przepisów.

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Przeszukania i przesłuchania

W poniedziałek prokuratorzy, wspólnie z jednostką Biura Śledczego Ministerstwa Sprawiedliwości w Nowym Tajpej, grupą operacyjną ds. bezpieczeństwa informacji i komunikacji oraz policją, przeprowadzili przeszukania w 18 miejscach powiązanych z Zhou. Łącznie w sprawie przesłuchano 14 osób, w tym samą Zhou.

Trzy osoby zwolniono za kaucją po 300 tys. dolarów tajwańskich każdą i zakazano im opuszczania kraju. Kolejne trzy zwolniono za kaucją od 30 tys. do 1 mln dolarów tajwańskich, cztery zwolniono jako podejrzanych, a trzy jako świadków.

Zhou wcześniej pracowała jako członkini personelu i była protegowaną przewodniczącego Tajwańskiej Partii Ludowej Huanga Kuo-changa. W 2022 roku kandydowała do Rady Hrabstwa Kinmen, lecz przegrała, uzyskując 1157 głosów. Jej nominacja jako kandydatki do Rady Miasta Taoyuan wywołała niezadowolenie wśród lokalnych członków partii, a kandydat na deputowanego Gao Hua-hung następnie opuścił partię.

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