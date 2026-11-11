Прокуратура Нового Тайбэя на Тайване освободила под залог кандидатку в городской совет Таоюаня от Тайваньской народной партии Чжоу Сяоюнь. Ее допрашивали по делу о предполагаемом вмешательстве Китая в выборы, сообщает Taipei Times.

Залог и ограничения

Чжоу освободили под залог в размере 500 тыс. тайваньских долларов, или около 15 214 долларов США. Ей также запретили покидать Тайвань и установили за ней надзор.

Расследование касается возможных нарушений Закона о противодействии инфильтрации, Закона о защите персональных данных и Закона о бухгалтерском учете субъектов хозяйствования, а также других законов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обыски и допросы

В понедельник прокуроры совместно с подразделением Бюро расследований Министерства юстиции в Новом Тайбэе, оперативной группой по информационной и коммуникационной безопасности и полицией провели обыски в 18 местах, связанных с Чжоу. Всего по делу были допрошены 14 человек, включая саму Чжоу.

Трех человек освободили под залог по 300 тыс. тайваньских долларов каждого и запретили им выезжать за пределы страны. Еще троих отпустили под залог от 30 тыс. до 1 млн тайваньских долларов, четверых освободили в статусе подозреваемых, а троих — как свидетелей.

Чжоу ранее работала сотрудницей и была протеже председателя Тайваньской народной партии Хуан Го-чана. В 2022 году она баллотировалась в совет уезда Цзиньмэнь, но проиграла, набрав 1157 голосов. Ее выдвижение кандидаткой в городской совет Таоюаня вызвало недовольство среди местных членов партии, а кандидат в депутаты Гао Хуа-хун после этого покинул партию.

Читай нас в