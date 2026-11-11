Кандидатку Чжоу Сяоюнь звільнили під заставу у справі про втручання Китаю — Taipei Times

Прокуратура Нового Тайбея на Тайвані звільнила під заставу кандидаткy до міської ради Таоюаня від Тайванської народної партії Чжоу Сяоюнь. Її допитували у справі про ймовірне втручання Китаю у вибори, повідомляє Taipei Times.

Застава і обмеження

Чжоу звільнили під заставу в розмірі 500 тисяч тайванських доларів, або близько 15 214 доларів США. Їй також заборонили виїжджати за межі Тайваню та встановили нагляд.

Розслідування стосується можливих порушень Закону про протидію інфільтрації, Закону про захист персональних даних і Закону про бухгалтерський облік суб’єктів господарювання, а також інших законів.

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Обшуки та допити

У понеділок прокурори спільно з підрозділом Бюро розслідувань Міністерства юстиції в Новому Тайбеї, оперативною групою з інформаційної та комунікаційної безпеки та поліцією провели обшуки у 18 місцях, пов’язаних із Чжоу. Загалом у справі допитали 14 осіб, зокрема саму Чжоу.

Трьох людей звільнили під заставу по 300 тисяч тайванських доларів кожного та заборонили їм виїжджати за межі країни. Ще трьох відпустили під заставу від 30 тисяч до 1 мільйона тайванських доларів, чотирьох звільнили у статусі підозрюваних, а трьох — як свідків.

Чжоу раніше працювала співробітницею та була протеже голови Тайванської народної партії Хуан Го-чана. У 2022 році вона балотувалася до ради повіту Цзіньмень, але програла, набравши 1157 голосів. Її висунення кандидаткою до міської ради Таоюаня викликало невдоволення серед місцевих членів партії, а кандидат у депутати Гао Хуа-хун після цього залишив партію.

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