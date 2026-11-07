У Малайзії зупинили переведення Разака під домашній арешт — Dawn

У Малайзії офіс генерального прокурора тимчасово заблокував переведення колишнього прем’єр-міністра Наджиба Разака під домашній арешт для відбування решти покарання у справі про корупцію. Відомство заявило, що потребує додаткових роз’яснень щодо умов королівського помилування, тому Разак залишатиметься у місці ув’язнення.

Як повідомляє Dawn, король Султан Ібрагім у вересні надав Разаку умовне помилування. Воно передбачало можливість відбувати залишок строку вдома за умови сплати штрафу в 50 млн ринггітів, або близько 12 млн доларів.

Штраф сплатила партія

Партія Об’єднана малайська національна організація заявила 7 листопада, що завершила процедуру сплати штрафу до Високого суду Куала-Лумпура. Помічник Разака Ахмад Лутфі Азхар підтвердив оплату, а адвокат Фархан Шафі повідомив, що сторона захисту вже отримала документи для переведення експрем’єра з в’язниці.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Юристи Разака не погодилися з рішенням офісу генерального прокурора. За їхніми словами, процедура переведення під домашній арешт уже тривала на момент появи заяви відомства. Вони вважають цю заяву нехтуванням наказом монарха.

Виїзд і повернення

Того ж дня Разак залишив територію в’язниці в сріблястому автомобілі, за яким їхав кортеж. Однак до свого будинку він не прибув. Один із міністрів пояснив, що експрем’єр виїжджав на заздалегідь запланований прийом у стоматолога. Понад чотири години потому той самий кортеж повернувся до території в’язниці під супроводом поліції.

Разак отримав 12 років ув’язнення у липні 2020 року в першій справі щодо коштів дочірньої структури фонду 1Malaysia Development Berhad — SRC International Sdn Bhd. Згодом рада з питань помилування скоротила строк удвічі та зменшила штраф до 12 млн доларів. Завершення цього строку заплановане на серпень 2028 року. Після відхилення попереднього клопотання про домашній арешт його також засудили до 15 років ув’язнення в іншій справі, пов’язаній зі скандалом 1MDB.

Читай нас у