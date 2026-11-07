Malezja wstrzymała przeniesienie Razaka do aresztu domowego — Dawn

W Malezji biuro prokuratora generalnego tymczasowo zablokowało przeniesienie byłego premiera Najiba Razaka do aresztu domowego w celu odbycia pozostałej części kary w sprawie korupcyjnej. Urząd oświadczył, że potrzebuje dodatkowych wyjaśnień dotyczących warunków królewskiego ułaskawienia, dlatego Razak pozostanie w miejscu osadzenia.

Jak podaje Dawn, król sułtan Ibrahim udzielił Razakowi we wrześniu warunkowego ułaskawienia. Przewidywało ono możliwość odbycia reszty kary w domu pod warunkiem zapłaty grzywny w wysokości 50 mln ringgitów, czyli około 12 mln dolarów.

Grzywnę zapłaciła partia

Partia Zjednoczona Malezyjska Organizacja Narodowa poinformowała 7 listopada, że zakończyła procedurę wpłaty grzywny do Sądu Najwyższego w Kuala Lumpur. Asystent Razaka, Ahmad Lutfi Azhar, potwierdził płatność, a adwokat Farhan Shafi przekazał, że obrona otrzymała już dokumenty dotyczące przeniesienia byłego premiera z więzienia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prawnicy Razaka nie zgodzili się z decyzją biura prokuratora generalnego. Według nich procedura przeniesienia do aresztu domowego już trwała w chwili pojawienia się oświadczenia urzędu. Uważają to oświadczenie za zlekceważenie nakazu monarchy.

Wyjazd i powrót

Tego samego dnia Razak opuścił teren więzienia srebrnym samochodem, za którym jechała kolumna pojazdów. Nie dotarł jednak do swojego domu. Jeden z ministrów wyjaśnił, że były premier wyjechał na wcześniej umówioną wizytę u dentysty. Ponad cztery godziny później ta sama kolumna wróciła na teren więzienia w eskorcie policji.

Razak został skazany na 12 lat więzienia w lipcu 2020 roku w pierwszej sprawie dotyczącej środków spółki SRC International Sdn Bhd, zależnej od funduszu 1Malaysia Development Berhad. Rada ds. ułaskawień później skróciła karę o połowę i obniżyła grzywnę do 12 mln dolarów. Zakończenie odbywania tej kary zaplanowano na sierpień 2028 roku. Po odrzuceniu wcześniejszego wniosku o areszt domowy został także skazany na 15 lat więzienia w innej sprawie związanej ze skandalem 1MDB.

Czytaj nas na