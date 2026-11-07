中国发布与50多个合作伙伴开展海洋合作的报告——ECNS

在中国厦门举行的2026年世界海洋周期间，一份关于中国对全球海洋治理和海洋生物多样性保护贡献的报告正式发布。据ECNS报道，该文件显示，中国已与50多个国家和国际组织签署海洋领域合作协议。报告还指出，中国共同建立了40多个海洋研究中心和实验室。

合作报告

该文件由中国自然资源部所属的中国海洋事务研究所编写。报告介绍了中国对《联合国海洋法公约》框架下关于养护和可持续利用国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的协定，即《BBNJ协定》的贡献。

报告还涉及海洋知识交流、弥合发达国家与发展中国家之间的差异，以及发展国际合作。

厦门讨论

2026年世界海洋周以“携手保护深蓝，促进人与海洋和谐”为主题开幕。政府官员、专家和国际组织代表参加了此次活动，并讨论了全球海洋治理和海洋领域的可持续发展。

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库克群岛基础设施部常务秘书瓦伊波·马塔奥拉表示，小岛屿国家需要联合科学研究、数据和专业技能，以应对海洋治理中的问题。他说，这类国家拥有广阔的海洋区域，但人口和技术能力有限。

与会者评价

世界经济论坛自然与气候中心Ocean Agenda负责人阿尔弗雷多·希龙在接受中国新闻网采访时表示，中国对全球海洋经济具有重大影响，特别是通过该国在海上风电和渔业中的作用。

哥斯达黎加前总统何塞·玛丽亚·菲格雷斯在接受中国新闻网采访时也提到厦门的科研基础设施，包括大学、研究中心和海洋实验室。他认为，该市有潜力推动《BBNJ协定》的实施。

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