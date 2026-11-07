W Xiamenie w Chinach podczas Światowego Tygodnia Oceanów 2026 przedstawiono raport dotyczący wkładu kraju w globalne zarządzanie oceanami i ochronę morskiej różnorodności biologicznej. Jak podaje ECNS, według dokumentu Chiny podpisały umowy o współpracy w dziedzinie morskiej z ponad 50 państwami i organizacjami międzynarodowymi. Zgodnie z raportem kraj wspólnie utworzył także ponad 40 morskich centrów badawczych i laboratoriów.

Raport o współpracy

Dokument przygotował Chiński Instytut Spraw Morskich działający przy Ministerstwie Zasobów Naturalnych Chińskiej Republiki Ludowej. Opisano w nim wkład Chin w realizację Porozumienia w ramach Konwencji ONZ o prawie morza w sprawie ochrony i zrównoważonego wykorzystywania morskiej różnorodności biologicznej na obszarach poza jurysdykcją krajową, znanego jako Porozumienie BBNJ.

Raport dotyczy również wymiany wiedzy morskiej, przezwyciężania różnic między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się oraz rozwoju współpracy międzynarodowej.

Dyskusje w Xiamenie

Światowy Tydzień Oceanów 2026 rozpoczął się pod hasłem „Wspólnie chrońmy głęboki błękit, promujmy harmonię człowieka i oceanu”. W wydarzeniu uczestniczyli urzędnicy, eksperci i przedstawiciele organizacji międzynarodowych, którzy omawiali globalne zarządzanie oceanami oraz zrównoważony rozwój sektora morskiego.

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Stały sekretarz Ministerstwa Infrastruktury Wysp Cooka Waipo Mataora oświadczył, że małe państwa wyspiarskie potrzebują wspólnych badań naukowych, danych i specjalistycznych umiejętności, aby rozwiązywać problemy w zarządzaniu oceanami. Jak zaznaczył, takie państwa mają rozległe obszary oceaniczne, lecz ograniczoną liczbę ludności i możliwości techniczne.

Oceny uczestników

Alfredo Giron, dyrektor obszaru Ocean Agenda w Centrum Przyrody i Klimatu Światowego Forum Ekonomicznego, powiedział w wywiadzie dla China News Network, że Chiny mają znaczący wpływ na światową gospodarkę oceaniczną, w szczególności poprzez rolę kraju w morskiej energetyce wiatrowej i rybołówstwie.

Były prezydent Kostaryki José María Figueres, również w komentarzu dla China News Network, zwrócił uwagę na infrastrukturę naukową Xiamenu — uniwersytety, centra badawcze i laboratoria morskie. Jego zdaniem miasto ma potencjał, by wspierać realizację Porozumienia BBNJ.

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