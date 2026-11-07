Federalne Ministerstwo Edukacji Nigerii anulowało rekrutację na rok akademicki 2026 na programy National Certificate in Education (NCE) oraz studia licencjackie w National Teachers’ Institute (NTI) w Kadunie. Instytutowi nakazano również zakończenie wszelkich afiliacji uniwersyteckich i porozumień dotyczących przyznawania stopni. Poinformował o tym Premium Times Nigeria.

Zakaz rekrutacji

Rzeczniczka ministerstwa Boriwo Folasade oświadczyła, że NTI nie może już prowadzić rekrutacji na programy NCE ani studia licencjackie w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym lub zdalnym. Resort wezwał obywateli, aby nie składali wniosków, nie przyjmowali ofert przyjęcia ani nie dokonywali płatności za takie programy.

Ministerstwo wyjaśniło, że decyzję podjęto z powodu naruszeń wytycznych operacyjnych wydanych instytutowi we wrześniu 2025 roku. Resort zaznaczył, że rekrutacja na programy NCE musi spełniać wymogi Joint Admissions and Matriculation Board (JAMB) oraz standardy akredytacyjne National Commission for Colleges of Education (NCCE).

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Według ministerstwa NTI nie jest uprawniony do przyznawania kwalifikacji NCE ani stopni uniwersyteckich. National Universities Commission (NUC) ma powiadomić uniwersytety objęte decyzją i zapewnić wykonanie wymogu zakończenia porozumień z NTI dotyczących przyznawania stopni.

Obecni studenci

NCCE ma w pełni akredytować istniejące programy kształcenia zdalnego NCE II–IV oraz ośrodki dydaktyczne w sześciu strefach geopolitycznych Nigerii. Studenci, którzy spełnią wymagania, będą mogli ukończyć naukę w zależności od wyników akredytacji i zasad regulacyjnych.

Ministerstwo podkreśliło, że ustawowy mandat NTI obejmuje kształcenie i przekwalifikowanie nauczycieli, szkolenia w trakcie pracy oraz ciągły rozwój zawodowy. Instytut może także prowadzić trzy- lub sześciomiesięczny skrócony program dla nauczycieli z dyplomami w specjalnościach niepedagogicznych, którzy chcą zdobyć kompetencje wymagane do rejestracji w Teachers Registration Council of Nigeria.

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