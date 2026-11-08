W USA demokraci wygrali wybory na prokuratorów generalnych w pięciu stanach skłaniających się ku Partii Republikańskiej: Teksasie, Ohio, Georgii, Iowa i Kansas. Nowo wybrani urzędnicy mogą ponownie rozważyć współpracę stanów z federalnymi służbami imigracyjnymi, wzmocnić ochronę dostępu do aborcji oraz przyłączać się do międzystanowych pozwów przeciwko polityce administracji prezydenta Donalda Trumpa, informuje The Hindu.

Zmiana strategii prawnej

Prokuratorzy generalni stanów określają priorytety działań organów ścigania, wydają opinie prawne i mogą kwestionować federalne decyzje w sądach. Republikańscy prokuratorzy generalni w ciągu ostatniej dekady aktywnie sprzeciwiali się federalnym regulacjom, promowali ograniczenia opieki medycznej afirmującej płeć, wycofywali inicjatywy na rzecz różnorodności i popierali rozszerzenie dostępu do broni.

Wybrany prokurator generalny Teksasu Nathan Johnson oświadczył, że planuje przeanalizować inicjatywy swojego poprzednika Kena Paxtona. Należą do nich działania sądowe wobec usługodawców wykonujących aborcje z innych stanów, twierdzenia o związku leków dostępnych bez recepty z autyzmem oraz pozwy dotyczące skuteczności szczepionek. Zamierza również ocenić zasadność dalszej współpracy stanu z amerykańską Służbą Imigracyjną i Celną.

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Plany nowo wybranych urzędników

Johnson oświadczył, że jest gotów dołączać do wielostanowych pozwów dotyczących tego, co nazwał nadużywaniem władzy federalnej. Planuje także skoncentrować pracę biura na sprawach antymonopolowych i ochronie praw konsumentów.

W Iowa wybrany prokurator generalny Nate Willems obiecał ścigać korporacyjnych trucicieli środowiska i przywrócić wydział ochrony konsumentów. W Ohio John Kulewicz prowadził kampanię, obiecując przeciwdziałać korporacyjnemu zawyżaniu cen. W Kansas Chris Mann oświadczył, że dąży do tego, by praca biura była mniej partyjna, a także do przeglądu pozwów swojego poprzednika, w tym sprawy dotyczącej dostępu do leku mifepriston stosowanego do aborcji farmakologicznej.

Według rozmówców Reutersa konserwatywni działacze prawni po utracie szeregu kluczowych stanowisk przenoszą uwagę na Florydę. Prokurator generalny stanu James Uthmeier oświadczył, że jego biuro będzie nadal przewodzić prawnym starciom z demokratami.

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