W Irlandii badanie koalicyjnej partii Fine Gael oszacowało koszty rządu w pierwszym roku możliwego zjednoczenia wyspy na od 3 mld do 25 mld euro. Zakres zależy od modelu zjednoczenia i ustaleń finansowych z Wielką Brytanią, informuje Anadolu Agency.

Cztery modele zjednoczenia

Ocenę ekonomiczną przygotował ekonomista Stephen Kinsella na potrzeby dokumentu Fine Gael zatytułowanego A Blueprint for a Unified Island. Rozpatrzono w nim cztery podejścia: państwo unitarne, system federalny, zarządzaną integrację oraz model o wyższych kosztach.

Autorzy wskazali jako kluczowe czynniki obciążenia finansowego podział odpowiedzialności między Londynem a Dublinem, a także koszty wyrównania wynagrodzeń w sektorze publicznym i świadczeń socjalnych.

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Prognoza na 25 lat

W najdroższym scenariuszu roczne koszty mogą w 25. roku sięgnąć 41,2 mld euro. Kalkulacja ta opiera się na założeniu, że gospodarka Irlandii Północnej będzie rosnąć o 2% rocznie, a Dublin przejmie wcześniej nagromadzone zobowiązania emerytalne oraz płatności odsetek od długu.

Badanie wskazuje również, że przy prognozowanym wzroście o 2% żaden z czterech modeli nie pozwoli spłacić przejściowych pożyczek w ciągu 25 lat. Autorzy podkreślili, że obliczenia mają charakter ilustracyjny i nie wyrażają stanowiska za ani przeciw zjednoczeniu.

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