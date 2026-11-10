Prezes Banku Korei Shin Hyon Son został mianowany przewodniczącym Komitetu ds. Płatności i Infrastruktury Rynkowej przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS). Został pierwszą osobą spoza Stanów Zjednoczonych i Europy, która stanęła na czele tego organu, poinformował Korea Herald.

Trzyletnia kadencja

Kadencja Shina Hyon Sona rozpoczęła się 1 listopada i potrwa trzy lata. Komitet ds. Płatności i Infrastruktury Rynkowej opracowuje międzynarodowe standardy mające zapewnić bezpieczeństwo i efektywność systemów płatniczych oraz infrastruktury rynków finansowych.

Przedstawiciel Banku Korei oświadczył podczas briefingu, że standardy CPMI mają szczególne znaczenie, ponieważ stanowią podstawę regulacji finansowych w dużych gospodarkach.

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Poprzedni przewodniczący komitetu

Wcześniej komitetowi przewodzili prezes Banku Włoch Fabio Panetta, a także byli zastępcy prezesa Banku Anglii John Cunliffe i Paul Tucker. Bank Korei uważa, że nominacja odzwierciedla międzynarodowy autorytet Shina Hyon Sona oraz doświadczenie instytucji w innowacjach płatniczych, w tym w cyfryzacji i tokenizacji.

Bank centralny oczekuje również, że jego kierowanie komitetem zwiększy międzynarodową uwagę poświęcaną inicjatywom Banku Korei dotyczącym modernizacji systemów płatniczych.

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