Глава Банка Кореи Син Хён Сон назначен председателем Комитета по платежам и рыночной инфраструктуре при Банке международных расчетов (BIS). Он стал первым человеком не из США или Европы, возглавившим этот орган, сообщает Korea Herald.

Трехлетний мандат

Срок полномочий Син Хён Сона начался 1 ноября и продлится три года. Комитет по платежам и рыночной инфраструктуре разрабатывает международные стандарты, призванные обеспечить безопасность и эффективность платежных систем и инфраструктуры финансовых рынков.

Представитель Банка Кореи заявил на брифинге, что стандарты CPMI имеют особое значение, поскольку формируют основу финансового регулирования в крупных экономиках.

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Предыдущие руководители комитета

Ранее комитет возглавляли глава Банка Италии Фабио Панетта, а также бывшие заместители главы Банка Англии Джон Канлифф и Пол Такер. В Банке Кореи считают, что назначение отражает международный авторитет Син Хён Сона и опыт учреждения в платежных инновациях, в частности в цифровизации и токенизации.

Центральный банк также ожидает, что его руководство комитетом усилит международное внимание к инициативам Банка Кореи по модернизации платежных систем.

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