Cypr rozpoczął międzynarodową kampanię, aby nie dopuścić do wyboru tureckiego kandydata Feriduna Sinirlioğlu na sekretarza generalnego ONZ. Inicjatywę uruchomiło ministerstwo spraw zagranicznych kraju natychmiast po ogłoszeniu jego nominacji pod koniec października, według Philenews, o czym informuje Cyprus Mail.

Stanowisko Nikozji

W Nikozji oświadczono, że zastrzeżenia wobec poparcia dla Sinirlioğlu nie ograniczają się do stanowiska Turcji w sprawie Cypru. Według publikacji w swoich wcześniejszych rolach zastępcy ministra spraw zagranicznych, ambasadora i stałego przedstawiciela Turcji przy ONZ wielokrotnie podawał on w wątpliwość istnienie Republiki Cypryjskiej.

Sinirlioğlu podawał również w wątpliwość jurysdykcję Cypru i opowiadał się za uregulowaniem sytuacji na wyspie na podstawie dwóch państw i suwerennej równości, podał Cyprus Mail. W Nikozji uważają, że jego wybór mógłby zagrozić powodzeniu negocjacji pod egidą ONZ dotyczących uregulowania kwestii cypryjskiej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pytania w Zgromadzeniu Ogólnym

Wcześniej w tym tygodniu Cypr i Grecja podważyły deklarowaną przez Sinirlioğlu bezstronność. Ambasador Cypru przy ONZ Maria Michael podczas interaktywnego dialogu w Zgromadzeniu Ogólnym zadała mu pięć pytań, na większość których nie odpowiedział bezpośrednio.

Aby zostać nominowanym, kandydat musi uzyskać dziewięć głosów w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i nie spotkać się z wetem żadnego z jej stałych członków. Następnie kandydaturę musi zatwierdzić Zgromadzenie Ogólne. Nowy sekretarz generalny ONZ ma objąć urząd 1 stycznia.

Czytaj nas na