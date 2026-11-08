塞浦路斯发起了一场国际行动，以阻止土耳其候选人费里敦·瑟尼尔利奥卢当选联合国秘书长。据 Philenews 报道，在其提名于10月底宣布后，该国外交部立即启动了这项行动，Cyprus Mail对此进行了报道。

尼科西亚的立场

尼科西亚表示，反对支持瑟尼尔利奥卢的理由并不局限于土耳其在塞浦路斯问题上的立场。据该报报道，他此前担任副外长、大使和土耳其驻联合国常任代表期间，曾多次质疑塞浦路斯共和国的存在。

据 Cyprus Mail 报道，瑟尼尔利奥卢还质疑塞浦路斯的管辖权，并主张以两个国家和主权平等为基础解决该岛问题。尼科西亚认为，他当选可能危及在联合国主持下就塞浦路斯问题达成解决方案的谈判成功。

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联合国大会中的提问

本周早些时候，塞浦路斯和希腊对瑟尼尔利奥卢所宣称的公正性提出质疑。塞浦路斯常驻联合国大使玛丽亚·迈克尔在联合国大会互动对话期间向他提出了五个问题，其中大多数他没有直接回答。

要获得提名，候选人必须在联合国安全理事会获得九票，并且不遭到任何常任理事国的否决。之后，该候选资格还必须获得联合国大会批准。新任联合国秘书长应于1月1日就职。

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