德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔在魏玛附近的布痕瓦尔德纪念园举行的仪式上强调了该国的历史责任。该仪式纪念1938年11月纳粹大屠杀事件周年。他表示，德国针对犹太人的暴力事件数量不断增加令他感到愤慨，Tagesschau报道。

呼吁反对仇恨

施泰因迈尔指出，无论仇恨犹太人的根源为何——无论是来自右翼或左翼政治极端主义、社会内部，还是伊斯兰主义——都必须予以抵制。他表示，民主法治国家和社会都对此负有责任。

总统称，犹太生活在德国的复兴是一份伟大的礼物。与此同时，他表示，犹太人在德国的街道和广场上再次遭到侮辱、威胁和人身攻击，这令他深感羞愧。

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哈马斯袭击后犯罪数量增加

施泰因迈尔表示，在哈马斯于2023年10月7日袭击以色列后，反犹犯罪数量升至创纪录水平，犹太教堂需要加强保护。同时，他表达了对德国法治国家韧性的信心，并呼吁不要失去警惕。

联邦政府反犹主义事务专员卡塔琳娜·冯·施努尔拜因表示，德国犹太人越来越感到不安全，并犹豫是否要公开佩戴大卫之星。她强调，让犹太人为中东局势承担责任是危险的。她认为，批评以色列政府是正当的，但妖魔化以色列或否认该国的生存权就是反犹主义。

1938年11月的迫害事件是纳粹政权组织的、针对德意志帝国境内犹太人和犹太机构的大规模暴力行为。据不同估计，11月7日至13日期间，有400至1300人被杀害或被逼自杀，约3万名犹太人被驱逐至集中营。

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