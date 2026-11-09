Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier podczas uroczystości w kompleksie memorialnym Buchenwald niedaleko Weimaru, poświęconej rocznicy nazistowskich pogromów z listopada 1938 roku, podkreślił historyczną odpowiedzialność kraju. Oświadczył, że rosnąca liczba przypadków przemocy wobec Żydów w Niemczech budzi jego oburzenie, poinformował Tagesschau.

Wezwanie do przeciwdziałania nienawiści

Steinmeier zaznaczył, że nienawiści do Żydów należy przeciwstawiać się niezależnie od jej pochodzenia — czy wywodzi się ona z politycznego ekstremizmu prawicowego lub lewicowego, ze środka społeczeństwa czy ze strony islamizmu. Jak powiedział, odpowiedzialność za to ponoszą zarówno demokratyczne państwo prawa, jak i społeczeństwo.

Prezydent nazwał odrodzenie życia żydowskiego w Niemczech wielkim darem. Jednocześnie powiedział, że głęboko się wstydzi, iż Żydzi na niemieckich ulicach i placach są ponownie obrażani, otrzymują groźby i są fizycznie atakowani.

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Po ataku Hamasu liczba przestępstw wzrosła

Steinmeier oświadczył, że liczba przestępstw antysemickich po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku wzrosła do rekordowego poziomu, a synagogi potrzebują zwiększonej ochrony. Jednocześnie wyraził przekonanie o odporności niemieckiego państwa prawa i wezwał, by nie tracić czujności.

Pełnomocniczka rządu federalnego ds. antysemityzmu Katharina von Schnurbein oświadczyła, że Żydzi w Niemczech coraz częściej czują się niebezpiecznie i wahają się, czy otwarcie nosić gwiazdę Dawida. Podkreśliła, że obarczanie Żydów odpowiedzialnością za sytuację na Bliskim Wschodzie jest niebezpieczne. Jej zdaniem krytyka izraelskiego rządu jest uprawniona, lecz demonizowanie Izraela lub negowanie prawa państwa do istnienia jest antysemityzmem.

Pogromy z listopada 1938 roku były organizowanymi przez reżim nazistowski masowymi aktami przemocy wobec Żydów i instytucji żydowskich w Rzeszy Niemieckiej. Według różnych szacunków od 7 do 13 listopada zabito lub doprowadzono do samobójstwa od 400 do 1300 osób, a około 30 tysięcy Żydów deportowano do obozów koncentracyjnych.

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