Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на церемонии в мемориальном комплексе Бухенвальд близ Веймара, посвященной годовщине нацистских погромов ноября 1938 года, подчеркнул историческую ответственность страны. Он заявил, что рост числа случаев насилия в отношении евреев в Германии вызывает у него возмущение, сообщает Tagesschau.

Призыв противодействовать ненависти

Штайнмайер отметил, что ненависти к евреям необходимо противостоять независимо от ее происхождения — идет ли она от политического экстремизма правого или левого толка, из среды общества или со стороны исламизма. По его словам, ответственность за это несут и демократическое правовое государство, и общество.

Президент назвал возрождение еврейской жизни в Германии большим даром. В то же время он сказал, что ему глубоко стыдно из-за того, что евреев на немецких улицах и площадях вновь оскорбляют, угрожают им и физически нападают на них.

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После нападения ХАМАС преступлений стало больше

Штайнмайер заявил, что число антисемитских преступлений после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года выросло до рекордного уровня, а синагоги нуждаются в усиленной защите. В то же время он выразил уверенность в устойчивости немецкого правового государства и призвал не терять бдительности.

Уполномоченная федерального правительства по вопросам антисемитизма Катарина фон Шнурбайн заявила, что евреи в Германии все чаще чувствуют себя незащищенными и сомневаются, стоит ли открыто носить звезду Давида. Она подчеркнула, что возлагать на евреев ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке опасно. По ее мнению, критика израильского правительства является легитимной, однако демонизация Израиля или отрицание права государства на существование является антисемитизмом.

Погромы ноября 1938 года были организованными нацистским режимом массовыми актами насилия против евреев и еврейских учреждений в Германском рейхе. По разным оценкам, с 7 по 13 ноября были убиты или доведены до самоубийства от 400 до 1300 человек, а около 30 тысяч евреев депортировали в концентрационные лагеря.

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