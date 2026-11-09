在11月29日提前举行的议会选举前，西班牙保守派人民党（PP）在民调中领先于首相佩德罗·桑切斯领导的社会党。民调机构预测，PP需要与极右翼政党Vox结盟才能获得议会多数席位，France 24报道。

席位分配预测

《El Español》报纸公布的SocioMetrica民调预测，PP和Vox合计将在拥有350名议员的议会下院获得约200个席位。社会党可能获得108个席位，比上一次调查多两个。

这项研究基于5,460次在线访谈，其误差幅度为三个百分比点。数据显示，选民从左翼力量净转向右翼力量的人数为83.2万人。

40dB研究所为《El Pais》进行的另一项民调显示，PP与社会党之间的差距缩小至两个百分比点。同时，根据该预测，右翼政党合计可能获得约190个席位，这将使其拥有可运作的多数席位。

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投票前的竞选活动

Sigma Dos为《El Mundo》进行的民调也表明，社会党正在部分恢复上个月致命铁路事故后失去的支持率。预测社会党将获得105个席位，而PP和Vox合计可能获得199个席位。事故后，交通部长奥斯卡·普恩特辞职。

竞选活动将在四天后开始。住房、移民、腐败以及铁路灾难的后果被列为主要议题。自2018年执政的桑切斯于10月5日宣布提前选举，此前右翼政党否决了旨在解决住房危机的紧急立法。

首相面临的另一个问题是其左翼伙伴处境疲弱，这些伙伴上个月未能就共同候选人名单达成一致。民调预测广泛阵线将获得10至15个席位，而Podemos则面临失去议会代表权的风险。

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