В Испании консервативная Народная партия (PP) опережает социалистов премьер-министра Педро Санчеса в опросах накануне досрочных парламентских выборов 29 ноября. По прогнозам социологов, для получения парламентского большинства PP потребуется союз с ультраправой партией Vox, сообщает France 24.

Прогнозы распределения мандатов

Опрос SocioMetrica, опубликованный газетой El Español, прогнозирует PP и Vox вместе около 200 мест в нижней палате парламента, состоящей из 350 депутатов. Социалисты могут получить 108 мандатов — на два больше, чем в предыдущем исследовании.

Исследование основано на 5 460 онлайн-интервью, а его погрешность составляет три процентных пункта. Согласно его данным, чистый переход избирателей от левых сил к правым составляет 832 тысячи человек.

Другой опрос, проведенный институтом 40dB для El Pais, показал сокращение разрыва между PP и социалистами до двух процентных пунктов. В то же время правые партии в совокупности, согласно этому прогнозу, могут получить около 190 мест, что даст им рабочее большинство.

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Кампания перед голосованием

Опрос Sigma Dos для El Mundo также указывает, что социалисты частично восстанавливают поддержку, утраченную после смертельной железнодорожной аварии в прошлом месяце. Им прогнозируют 105 мандатов, тогда как PP и Vox вместе могут получить 199. После аварии министр транспорта Оскар Пуэнте ушел в отставку.

Избирательная кампания должна начаться через четыре дня. Среди ее главных тем называют жилье, иммиграцию, коррупцию и последствия железнодорожной катастрофы. Санчес, находящийся у власти с 2018 года, объявил досрочные выборы 5 октября после того, как правые партии отклонили экстренное законодательство, направленное на решение жилищного кризиса.

Дополнительной проблемой для премьера являются слабые позиции его партнеров с левого фланга, которые в прошлом месяце не смогли согласовать общий список кандидатов. Опросы прогнозируют Широкому фронту от 10 до 15 мандатов, тогда как Podemos рискует потерять парламентское представительство.

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