Гендиректор Verizon Дэн Шульман вернулся из отставки в октябре 2025 года, чтобы возглавить телекоммуникационную компанию. До этого он несколько раз отказывался от предложения совета директоров, поскольку после ухода из PayPal в 2023 году жил с женой Самерли на ранчо в Монтане, где содержал около 900 голов скота, сообщает Fortune.

Возвращение из отставки

Шульман входил в совет директоров Verizon с 2018 года, а с декабря 2024 года был его ведущим независимым директором. Он знал менеджмент и бизнес компании, которая теряла долю рынка и уступала конкурентам. По словам Шульмана, у совета был план преодоления проблем, однако он не сработал, поэтому его назначение стало альтернативным вариантом.

Менеджер сказал, что сначала не хотел снова занимать должность гендиректора из-за ее нагрузки: по его словам, рабочий день на таких должностях длится от 10 до 14 часов. Окончательно согласиться его убедили чувство долга и поддержка жены. Шульман считал, что у Verizon есть ресурсы для восстановления, в том числе около 150 млн клиентских линий.

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Сокращения и результаты

На первой встрече с сотрудниками Шульман назвал Verizon крупной компанией, которая отстала от конкурентов из-за медленного принятия решений и чрезмерно иерархической культуры. По его словам, отдельные процессы требовали около 35 согласований. В ноябре 2025 года Verizon начала сокращение более 13 тыс. рабочих мест — самое крупное в истории компании.

Трехлетний план трансформации предусматривает более быстрые решения, готовность экспериментировать и большую ориентацию на клиентов, а не только на качество сети. В третьем квартале 2026 года Verizon получила чистый прирост в 406 тыс. постоплатных телефонных линий против 44 тыс. годом ранее. Расходы на привлечение клиентов через промоакции сократились на 41%, а свободный денежный поток вырос на 12% — до 7,8 млрд долларов. Контракт Шульмана продлили до декабря 2028 года.

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