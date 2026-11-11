Prezes Verizon Dan Schulman wrócił z emerytury w październiku 2025 roku, aby stanąć na czele firmy telekomunikacyjnej. Wcześniej kilkakrotnie odmawiał propozycji rady dyrektorów, ponieważ po odejściu z PayPal w 2023 roku mieszkał z żoną Summerly na ranczu w Montanie, gdzie utrzymywał około 900 sztuk bydła, informuje Fortune.

Powrót z emerytury

Schulman zasiadał w radzie dyrektorów Verizon od 2018 roku, a od grudnia 2024 roku był jej głównym niezależnym dyrektorem. Znał zarząd i działalność firmy, która traciła udział w rynku i ustępowała konkurentom. Według Schulmana rada miała plan rozwiązania problemów, jednak nie zadziałał, dlatego jego nominacja stała się alternatywną opcją.

Menedżer powiedział, że początkowo nie chciał ponownie obejmować stanowiska prezesa ze względu na obciążenie pracą: jak stwierdził, dzień pracy na takich stanowiskach trwa od 10 do 14 godzin. Do ostatecznej zgody przekonały go poczucie obowiązku i wsparcie żony. Schulman uważał, że Verizon ma zasoby do odbudowy, w tym około 150 mln linii klientów.

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Zwolnienia i wyniki

Na pierwszym spotkaniu z pracownikami Schulman nazwał Verizon dużą firmą, która pozostała w tyle za konkurentami z powodu powolnego podejmowania decyzji i nadmiernie hierarchicznej kultury. Według niego niektóre procesy wymagały około 35 zatwierdzeń. W listopadzie 2025 roku Verizon rozpoczął likwidację ponad 13 tys. miejsc pracy — największą w historii firmy.

Trzyletni plan transformacji zakłada szybsze decyzje, gotowość do eksperymentowania oraz większe skupienie na klientach, a nie wyłącznie na jakości sieci. W trzecim kwartale 2026 roku Verizon odnotował netto wzrost o 406 tys. abonamentowych linii telefonicznych, wobec 44 tys. rok wcześniej. Koszty pozyskiwania klientów poprzez promocje spadły o 41%, a wolne przepływy pieniężne wzrosły o 12% — do 7,8 mld dolarów. Kontrakt Schulmana przedłużono do grudnia 2028 roku.

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