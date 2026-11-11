Verizon首席执行官丹·舒尔曼于2025年10月结束退休状态，回归并领导这家电信公司。在此之前，他曾多次拒绝董事会的提议，因为他在2023年从PayPal离职后，一直与妻子萨默莉住在蒙大拿州的一个牧场，饲养着约900头牲畜，据《财富》杂志报道。

结束退休回归

舒尔曼自2018年起担任Verizon董事会成员，并自2024年12月起担任首席独立董事。他了解公司的管理层和业务，而该公司当时正在失去市场份额并落后于竞争对手。舒尔曼表示，董事会曾制定应对问题的计划，但该计划未能奏效，因此任命他成为替代方案。

这位经理表示，起初他不想再次担任首席执行官，因为这一职位工作负担很重：据他所说，这类职位的工作日长达10至14小时。最终促使他同意的是责任感以及妻子的支持。舒尔曼认为，Verizon拥有复苏所需的资源，其中包括约1.5亿条客户线路。

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裁员与业绩

在首次与员工会面时，舒尔曼称Verizon是一家因决策缓慢和过度等级化的文化而落后于竞争对手的大公司。据他所说，部分流程需要约35项批准。2025年11月，Verizon开始裁减超过1.3万个工作岗位，这是该公司历史上规模最大的一次裁员。

这项为期三年的转型计划包括更快地作出决策、愿意进行试验，以及更加关注客户，而不只是网络质量。2026年第三季度，Verizon的后付费电话线路净增40.6万条，而一年前为4.4万条。通过促销获取客户的成本下降41%，自由现金流增长12%，达到78亿美元。舒尔曼的合同已延长至2028年12月。

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