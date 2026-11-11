Федеральный суд Германии постановил, что страховая компания не имела права отказывать своему клиенту в покрытии расходов на иск против BioNTech/Pfizer, ссылаясь лишь на якобы недостаточные перспективы успеха дела. Об этом сообщает Tagesschau.

Иск из-за подозрений относительно последствий вакцинации

Истец Франк Флаттен сделал три прививки от COVID-19 в 2021 году. В следующем году он сломал обе стопы, однако травмы, по его словам, не заживали надлежащим образом. Мужчина сообщил о проблемах со стоянием и ходьбой, а также о длительном лечении.

Флаттен заявил, что врачи обсуждали возможные причины его жалоб, и среди предположений была возможная связь с вакцинацией. Он планирует требовать от производителя вакцины компенсацию ущерба. В то же время его страховщик правовой защиты отказался оплачивать судебный процесс, считая, что такой иск не имеет достаточных шансов на успех.

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Вопросы должны быть рассмотрены в основном процессе

Страховая компания ссылалась на то, что подобные иски в Германии преимущественно завершались безрезультатно. В таких делах суды, в частности, учитывали, что польза вакцин против COVID-19 превышала связанные с ними риски.

Однако Федеральный суд отметил, что требование Флаттена затрагивает сложные медицинские и фармацевтические вопросы, которые еще не были окончательно разрешены на высшем судебном уровне. Поэтому их нельзя заранее оценивать на этапе решения страховщика о покрытии расходов — эти обстоятельства должны быть установлены непосредственно в ходе рассмотрения иска против BioNTech/Pfizer.

Председатель четвертого гражданского сената Кристоф Карчевски заявил при оглашении решения, что в деле может потребоваться детальное выяснение медицинских и фармацевтических вопросов, в том числе с привлечением экспертов. Флаттен назвал решение важным сигналом для других застрахованных лиц, имеющих подобные намерения.

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