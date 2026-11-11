德国联邦法院裁定，保险公司无权仅以案件据称胜诉前景不足为由，拒绝为其客户承担针对BioNTech/Pfizer提起诉讼的费用。Tagesschau报道称。

因怀疑疫苗接种后果提起诉讼

原告弗兰克·弗拉滕于2021年接种了三剂COVID-19疫苗。次年，他双脚骨折，但据他称，伤势并未正常愈合。该男子表示自己出现站立和行走困难，并接受了长期治疗。

弗拉滕表示，医生讨论了其不适的可能原因，而可能与疫苗接种有关是其中一种推测。他计划向疫苗制造商索赔。同时，他的法律费用保险公司拒绝支付诉讼费用，认为此类诉讼没有足够的胜诉机会。

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相关问题必须在主要诉讼程序中审理

保险公司援引称，德国类似的诉讼大多没有结果。在此类案件中，法院尤其考虑到，COVID-19疫苗的益处超过了与之相关的风险。

然而，联邦法院指出，弗拉滕的请求涉及复杂的医学和药学问题，这些问题尚未在最高司法层面得到最终解决。因此，不能在保险公司决定是否承担费用的阶段预先作出评估——这些情况必须在直接审理针对BioNTech/Pfizer的诉讼时予以查明。

第四民事审判庭庭长克里斯托夫·卡尔切夫斯基在宣读裁决时表示，此案可能需要对医学和药学问题进行详细澄清，包括聘请专家。弗拉滕称，该裁决对有类似意向的其他投保人而言是一个重要信号。

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