Federalny Trybunał Sprawiedliwości Niemiec orzekł, że firma ubezpieczeniowa nie miała prawa odmówić swojemu klientowi pokrycia kosztów pozwu przeciwko BioNTech/Pfizer, powołując się wyłącznie na rzekomo niewystarczające szanse powodzenia sprawy. Informuje o tym Tagesschau.

Pozew z powodu podejrzeń dotyczących skutków szczepienia

Powód Frank Flatten przyjął trzy dawki szczepionki przeciw COVID-19 w 2021 roku. W następnym roku złamał obie stopy, jednak urazy, jak twierdzi, nie goiły się prawidłowo. Mężczyzna zgłaszał problemy ze staniem i chodzeniem, a także długotrwałe leczenie.

Flatten oświadczył, że lekarze omawiali możliwe przyczyny jego dolegliwości, a wśród przypuszczeń znalazł się możliwy związek ze szczepieniem. Planuje domagać się od producenta szczepionki odszkodowania. Jednocześnie jego ubezpieczyciel ochrony prawnej odmówił opłacenia postępowania sądowego, uznając, że taki pozew nie ma wystarczających szans powodzenia.

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Kwestie muszą zostać rozpatrzone w głównym postępowaniu

Firma ubezpieczeniowa wskazywała, że podobne pozwy w Niemczech przeważnie kończyły się bez rezultatu. W takich sprawach sądy uwzględniały między innymi, że korzyści ze szczepionek przeciw COVID-19 przeważały nad związanymi z nimi ryzykami.

Federalny Trybunał Sprawiedliwości zauważył jednak, że roszczenie Flattena rodzi złożone kwestie medyczne i farmaceutyczne, które nie zostały jeszcze ostatecznie rozstrzygnięte na najwyższym szczeblu sądowym. Dlatego nie można ich z góry oceniać na etapie decyzji ubezpieczyciela o pokryciu kosztów — okoliczności te muszą zostać ustalone bezpośrednio podczas rozpatrywania pozwu przeciwko BioNTech/Pfizer.

Przewodniczący czwartego senatu cywilnego Christoph Karcher oświadczył podczas ogłaszania decyzji, że sprawa może wymagać szczegółowego wyjaśnienia kwestii medycznych i farmaceutycznych, w tym z udziałem ekspertów. Flatten nazwał decyzję ważnym sygnałem dla innych ubezpieczonych osób, które mają podobne zamiary.

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