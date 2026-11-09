W Hiszpanii konserwatywna Partia Ludowa (PP) wyprzedza socjalistów premiera Pedra Sancheza w sondażach przed przedterminowymi wyborami parlamentarnymi 29 listopada. Według prognoz sondażowych PP będzie potrzebować sojuszu ze skrajnie prawicową partią Vox, aby zdobyć większość parlamentarną — informuje France 24.

Prognozy podziału mandatów

Sondaż SocioMetrica, opublikowany przez gazetę El Español, przewiduje, że PP i Vox zdobędą łącznie około 200 miejsc w 350-osobowej izbie niższej parlamentu. Socjaliści mogą uzyskać 108 mandatów — o dwa więcej niż w poprzednim badaniu.

Badanie opiera się na 5 460 wywiadach online, a jego margines błędu wynosi trzy punkty procentowe. Według jego danych netto od lewicowych sił do prawicowych przeszło 832 tysiące wyborców.

Inny sondaż, przeprowadzony przez instytut 40dB dla El Pais, wykazał zmniejszenie różnicy między PP a socjalistami do dwóch punktów procentowych. Jednocześnie prawicowe partie łącznie mogą według tej prognozy uzyskać około 190 mandatów, co dałoby im większość roboczą.

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Kampania przed głosowaniem

Sondaż Sigma Dos dla El Mundo również wskazuje, że socjaliści częściowo odzyskują poparcie utracone po śmiertelnej katastrofie kolejowej w ubiegłym miesiącu. Prognozuje się dla nich 105 mandatów, podczas gdy PP i Vox łącznie mogą zdobyć 199. Po katastrofie do dymisji podał się minister transportu Oscar Puente.

Kampania wyborcza ma rozpocząć się za cztery dni. Wśród jej głównych tematów wymienia się mieszkalnictwo, imigrację, korupcję oraz skutki katastrofy kolejowej. Sanchez, który sprawuje władzę od 2018 roku, ogłosił przedterminowe wybory 5 października, po tym jak prawicowe partie odrzuciły nadzwyczajne przepisy mające rozwiązać kryzys mieszkaniowy.

Dodatkowym problemem dla premiera jest słaba pozycja jego partnerów z lewego skrzydła, którzy w ubiegłym miesiącu nie zdołali uzgodnić wspólnej listy kandydatów. Sondaże przewidują dla Szerokiego Frontu od 10 do 15 mandatów, podczas gdy Podemos ryzykuje utratę reprezentacji parlamentarnej.

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