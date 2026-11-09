Правий блок лідирує перед виборами в Іспанії — France 24

В Іспанії консервативна Народна партія (PP) випереджає соціалістів прем’єр-міністра Педро Санчеса в опитуваннях напередодні дострокових парламентських виборів 29 листопада. Для здобуття парламентської більшості PP, за прогнозами соціологів, знадобиться союз з ультраправою партією Vox, повідомляє France 24.

Прогнози розподілу мандатів

Опитування SocioMetrica, оприлюднене газетою El Español, прогнозує PP та Vox разом близько 200 місць у нижній палаті парламенту, що складається з 350 депутатів. Соціалісти можуть здобути 108 мандатів — на два більше, ніж у попередньому дослідженні.

Дослідження ґрунтується на 5 460 онлайн-інтерв’ю, а його похибка становить три відсоткові пункти. За його даними, чистий перехід виборців від лівих сил до правих становить 832 тисячі людей.

Інше опитування, проведене інститутом 40dB для El Pais, показало скорочення розриву між PP та соціалістами до двох відсоткових пунктів. Водночас сукупно праві партії, за цим прогнозом, можуть отримати приблизно 190 місць, що дасть їм робочу більшість.

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Кампанія перед голосуванням

Опитування Sigma Dos для El Mundo також вказує, що соціалісти частково відновлюють підтримку, втрачену після смертельної залізничної аварії минулого місяця. Їм прогнозують 105 мандатів, тоді як PP і Vox разом можуть здобути 199. Після аварії у відставку пішов міністр транспорту Оскар Пуенте.

Виборча кампанія має розпочатися за чотири дні. Серед її головних тем називають житло, імміграцію, корупцію та наслідки залізничної катастрофи. Санчес, який перебуває при владі з 2018 року, оголосив дострокові вибори 5 жовтня після того, як праві партії відхилили екстрене законодавство, спрямоване на розв’язання житлової кризи.

Додатковою проблемою для прем’єра є слабкі позиції його партнерів із лівого флангу, які минулого місяця не змогли погодити спільний список кандидатів. Опитування прогнозують Широкому фронту від 10 до 15 мандатів, тоді як Podemos ризикує втратити парламентське представництво.

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