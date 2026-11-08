Кипр начал международную кампанию, чтобы не допустить избрания кандидата Турции Феридуна Синирлиоглу генеральным секретарем ООН. Инициативу запустило министерство иностранных дел страны сразу после того, как в конце октября было объявлено о его выдвижении, по данным Philenews, о чем сообщает Cyprus Mail.

Позиция Никосии

В Никосии заявили, что возражения против поддержки Синирлиоглу не ограничиваются позицией Турции по Кипру. По данным издания, в предыдущих должностях заместителя министра иностранных дел, посла и постоянного представителя Турции при ООН он неоднократно ставил под сомнение существование Республики Кипр.

Синирлиоглу также ставил под сомнение юрисдикцию Кипра и выступал за урегулирование на острове на основе двух государств и суверенного равенства, сообщает Cyprus Mail. В Никосии считают, что его избрание могло бы поставить под угрозу успех переговоров под эгидой ООН по кипрскому урегулированию.

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Вопросы в Генеральной Ассамблее

Ранее на этой неделе Кипр и Греция поставили под сомнение заявленную Синирлиоглу беспристрастность. Посол Кипра в ООН Мария Майкл во время интерактивного диалога в Генеральной Ассамблее задала ему пять вопросов, на большинство из которых он прямо не ответил.

Для выдвижения кандидату необходимо получить девять голосов в Совете Безопасности ООН и не столкнуться с вето ни одного из его постоянных членов. После этого кандидатуру должна одобрить Генеральная Ассамблея. Новый генеральный секретарь ООН должен вступить в должность 1 января.

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