Министерство обороны Израиля в понедельник официально признало пассажиров рейса flydubai, во время которого произошла попытка захвата самолета, пострадавшими от террора в соответствии с израильским законодательством. Решение приняли примерно через полтора месяца после инцидента, сообщает Jerusalem Post.

Подтверждение спецслужб

Решение приняли после того, как министерство получило подтверждение от органов, проводивших расследование. Среди них были Шин Бет — Служба безопасности Израиля — и Моссад. Согласно выводам этих органов, попытка захвата самолета была попыткой террористической атаки. Именно это подтверждение стало основанием для предоставления пассажирам соответствующего статуса.

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Дальнейшая помощь

После официального признания вопрос передадут в Национальный институт страхования. Учреждение должно связаться с пострадавшими, чтобы предоставить им дальнейшую помощь. Источник не уточняет количество пассажиров, обстоятельства попытки захвата самолета или характер помощи, которую они могут получить.

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