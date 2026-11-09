Ministerstwo Obrony Izraela w poniedziałek oficjalnie uznało pasażerów lotu flydubai, podczas którego doszło do próby uprowadzenia samolotu, za ofiary terroryzmu w świetle izraelskiego prawa. Decyzję podjęto około półtora miesiąca po incydencie, podaje Jerusalem Post.

Potwierdzenie służb specjalnych

Decyzję podjęto po otrzymaniu przez ministerstwo potwierdzenia od organów prowadzących śledztwo. Wśród nich były Szin Bet — Izraelska Służba Bezpieczeństwa — oraz Mosad. Według ustaleń tych organów próba uprowadzenia samolotu była próbą ataku terrorystycznego. To potwierdzenie stało się podstawą do nadania pasażerom odpowiedniego statusu.

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Dalsza pomoc

Po oficjalnym uznaniu sprawa zostanie przekazana do Narodowego Instytutu Ubezpieczeń. Instytucja ma skontaktować się z poszkodowanymi, aby zapewnić im dalszą pomoc. Źródło nie precyzuje liczby pasażerów, okoliczności próby uprowadzenia samolotu ani charakteru pomocy, którą mogą otrzymać.

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