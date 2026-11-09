Помощник генпрокурора США Шумейт подал в отставку — The Hill

В США помощник генерального прокурора по вопросам Гражданского подразделения Министерства юстиции Бретт Шумейт подал в отставку в понедельник. Он стал четвертым чиновником ведомства, покинувшим должность в течение недели после промежуточных выборов, сообщает The Hill.

Работа Гражданского подразделения

Гражданское подразделение Министерства юстиции рассматривает широкий спектр дел. По данным издания, при администрации президента Дональда Трампа из подразделения ушло значительное число сотрудников на фоне растущей нагрузки.

Генеральный прокурор Тодд Бланш заявил в социальной сети X, что под руководством Шумейта подразделение вело судебные дела против политики юрисдикций-убежищ и добивалось побед в исках, касающихся местных правил, которые, по оценке Бланша, представляли угрозу для федеральных правоохранителей.

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По словам Бланша, подразделение также заключало соглашения для прекращения корпоративных практик DEI, которые он назвал незаконными, и добилось закрытия десятков клиник, предоставлявших несовершеннолетним так называемую гендерно-аффирмативную помощь.

Другие отставки

Первой после выборов должность покинула Хармит Дхиллон, возглавлявшая подразделение гражданских прав. В пятницу также подали в отставку прокурор США Южного округа Флориды Джейсон Рединг Киньонес и помощник генерального прокурора по вопросам подразделения национальной безопасности Джон Айзенберг.

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