Помічник генпрокурора США Шумейт подав у відставку — The Hill

У США помічник генерального прокурора з питань цивільного підрозділу Міністерства юстиції Бретт Шумейт подав у відставку в понеділок. Він став четвертим посадовцем відомства, який залишив посаду протягом тижня після проміжних виборів, повідомляє The Hill.

Робота цивільного підрозділу

Цивільний підрозділ Міністерства юстиції розглядає широкий спектр справ. За даними видання, за адміністрації президента Дональда Трампа з підрозділу звільнилася значна кількість працівників на тлі зростання навантаження.

Генеральний прокурор Тодд Бланш заявив у соцмережі X, що за керівництва Шумейта підрозділ вів судові справи проти політики юрисдикцій-притулків та здобував перемоги у позовах щодо місцевих правил, які, за оцінкою Бланша, становили загрозу для федеральних правоохоронців.

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За словами Бланша, підрозділ також укладав угоди для припинення корпоративних DEI-практик, які він назвав незаконними, і домігся закриття десятків клінік, що надавали неповнолітнім так звану гендерно-афірмативну допомогу.

Інші відставки

Першою після виборів посаду залишила Гарміт Дгіллон, яка очолювала підрозділ цивільних прав. У п’ятницю також подали у відставку прокурор США Південного округу Флориди Джейсон Редінг Кіньйонес і помічник генерального прокурора з питань підрозділу національної безпеки Джон Айзенберг.

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