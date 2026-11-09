W Stanach Zjednoczonych Brett Shumate, pomocnik prokuratora generalnego ds. Wydziału Cywilnego Departamentu Sprawiedliwości, podał się do dymisji w poniedziałek. Został czwartym urzędnikiem resortu, który opuścił stanowisko w ciągu tygodnia po wyborach śródokresowych, informuje The Hill.

Praca Wydziału Cywilnego

Wydział Cywilny Departamentu Sprawiedliwości rozpatruje szeroki zakres spraw. Według publikacji, za administracji prezydenta Donalda Trumpa z wydziału odeszła znaczna liczba pracowników w obliczu rosnącego obciążenia pracą.

Prokurator generalny Todd Blanche oświadczył w serwisie społecznościowym X, że pod kierownictwem Shumate’a wydział prowadził sprawy sądowe przeciwko polityce jurysdykcji-sanktuariów i odnosił zwycięstwa w pozwach dotyczących lokalnych przepisów, które według oceny Blanche’a stanowiły zagrożenie dla federalnych funkcjonariuszy organów ścigania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według Blanche’a wydział zawierał również porozumienia w celu zakończenia korporacyjnych praktyk DEI, które nazwał nielegalnymi, oraz doprowadził do zamknięcia dziesiątek klinik zapewniających nieletnim tak zwaną opiekę afirmującą płeć.

Inne dymisje

Jako pierwsza po wyborach stanowisko opuściła Harmeet Dhillon, która kierowała Wydziałem Praw Obywatelskich. W piątek do dymisji podali się także prokurator USA dla Południowego Dystryktu Florydy Jason Reding Quiñones oraz pomocnik prokuratora generalnego ds. Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego John Eisenberg.

Czytaj nas na